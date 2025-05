Milan intesa con il Man City per Reijnders | ecco quanto incassa il club

Il Milan è pronto a incassare una cifra significativa grazie al trasferimento di Tijjani Reijnders al Manchester City. Questo accordo non solo rafforza la squadra britannica, ma segna anche un momento cruciale per il club rossonero, in linea con il trend del calcio moderno che vede i giovani talenti al centro delle strategie. La crescita dei calciatori nella Serie A continua a generare opportunità dorate: chi sarà il prossimo grande protagonista?

Secondo Orazio Accomando, giornalista di DAZN, è vicino il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, intesa con il Man City per Reijnders: ecco quanto incassa il club

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan

Il Manchester City non smette di puntare i riflettori sulla Serie A, con un occhio attento al futuro.

Milan, il Manchester City ha presentato la prima offerta per Reijnders

Scrive msn.com: Da tempo ormai era noto l'interesse del Manchester City per il centrocampista, ma ora i Citizens hanno presentato la prima offerta ufficiale ...

Reijnders, Milan e City a colloquio. A Manchester hanno fretta, a Milano meno...

Segnala gazzetta.it: Oggi appuntamento fra i due club per parlare dell'olandese. Guardiola lo vorrebbe già per il Mondiale per club, il Diavolo si fa forte del contratto in scadenza nel 2030. I prossimi giorni decisivi ...

Assalto del Man City a Reijnders: la trattativa è già in fase avanzata, 60 milioni per il Milan

Lo riporta tuttomercatoweb.com: Il Manchester City ha avviato una trattativa concreta col Milan per Tijani Reijnders, un affare che potrebbe portare nelle casse del club rossonero circa.