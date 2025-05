Milan incontro tra l'agente di Theo Hernandez e Tare | Al Hilal in pressing

Il futuro di Theo Hernandez, pilastro del Milan, è appeso a un filo. L'incontro tra il suo agente e Tare dell'Al Hilal ha acceso i riflettori su una possibile partenza. In un mercato sempre più aggressivo, i club arabi stanno attirando stelle europee con offerte stratosferiche. Riuscirà il Diavolo a mantenere il suo gioiello? La questione rinnovo si complica e ogni mossa conta. Restate sintonizzati!

Tra Theo Hernandez e il Milan potrebbero scorrere presto i titoli di coda. La trattativa per il rinnovo del contratto non è mai decollata tanto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Mercato Milan, Theo ai saluti: Tare ha già scelto il sostituto

Riporta spaziomilan.it: Theo Hernandez si avvicina a grandi passi verso l’addio: Igli Tare ha già individuato l’erede del francese.

Milan-Theo, dalla panchina al rinnovo: ieri nuovo incontro, balla un milione

Scrive gazzetta.it: Dopo aver chiuso i rinnovi di Gabbia (fino al 2029), Maignan (2029) e Reijnders (2029 con opzione fino al 2030), il Milan lavora anche per il prolungamento di Theo ... stato un incontro a inizio ...

Offerta milionaria per Theo, ma non dal Milan: futuro sempre più incerto

msn.com scrive: Offerta milionaria per Theo, ma non dal Milan. Nelle ultime ore sta circolando una voce che potrebbe allontanare il terzino da Milanello. Il futuro di Theo Hernández al Milan è sempre più incerto. La ...