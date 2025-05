Milan incontro tra l’agente di Theo Hernandez e Tare | Al Hilal in pressing | Primapagina

Il futuro di Theo Hernandez è al centro di un acceso dibattito: l'incontro tra il suo agente e Tare rivela che Al Hilal sta facendo sul serio. Mentre i tifosi rossoneri temono una perdita pesante, il calciomercato dimostra ancora una volta quanto sia volatile il mondo del calcio. Riuscirà il Milan a trattenere il suo talento? La risposta potrebbe influenzare le strategie di molte altre squadre in campo internazionale.

Milan, incontro tra l'agente di Theo Hernandez e Tare: Al Hilal in pressing. Tra Theo Hernandez e il Milan potrebbero scorrere presto i titoli di coda. La trattativa per il rinnovo del contratto non è mai decollata tanto che il club rossonero sta valutando, concretamente, la possibilità di cedere il forte terzino francese in questa sessione di mercato. Una scelta dettata, secondo il management rossonero, da due fattori: le perfomances in ribasso e una scadenza del contratto piuttosto vicina (attualmente al 2026 ndr).

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato

Il Milan è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

