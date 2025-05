Milan il saluto di Allegri dopo l’incontro con la dirigenza | VIDEO

Massimiliano Allegri è tornato al Milan e il suo saluto dalla macchina segna una nuova era per i rossoneri. Con un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione, il tecnico promette di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano. Questo ritorno non è solo una questione di numeri, ma rappresenta un forte segnale di ambizione per una società che punta a rinascere. Sarà il giusto mix tra esperienza e innovazione?

Massimiliano Allegri, dopo aver firmato il suo contratto con il Milan, ha salutato dalla macchina. Si attende l'ufficialità del suo ritorno. Massimiliano Allegri ha firmato col Milan un contratto biennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione (più bonus) con opzione per il terzo anno. L'accordo nella sua totalità è stato trovato ieri, in un incontro pomeridiano tra Max, l'a.d. Giorgio Furlani e il d.s. Igli Tare. Ecco l'allenatore (già rossonero tra il 2010 e il 2014) che saluta dalla sua auto a chiusura della giornata. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il saluto di Allegri dopo l’incontro con la dirigenza | VIDEO

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Cerca Video su questo argomento: Milan Saluto Allegri Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, il saluto di Allegri dopo l’incontro con la dirigenza | VIDEO; Milan, Allegri è il nuovo allenatore; Milan, è fatta: il nuovo allenatore sarà Max Allegri; C'è la firma, Allegri nuovo allenatore del Milan. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cellino, Galliani e quella sbronza a Miami: così Allegri arrivò al Milan la prima volta

Come scrive gazzetta.it: Il tecnico livornese torna sulla panchina rossonera 15 anni dopo il debutto. Tutto, inconsapevolmente, nacque in una serata a Miami di Galliani e Cellino nel 2006 ...

Milan, Maignan dice addio: nuovo portiere per Allegri

Si legge su calciomercato.it: Il Milan sta facendo i conti con l’incertezza che c’è attorno al futuro di Mike Maignan ed in tal senso il club pare abbia scelto il nuovo portiere da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri.

Conte resta al Napoli e Allegri torna al Milan: alla Juve Giuntoli verso l’addio e Tudor in pole per la panchina

Si legge su msn.com: Rivoluzione delle panchine ma non del tutto nel calcio italiano. Grande fermento sul calciomercato. Ecco le novità delle ultime ore ...