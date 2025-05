Milan il ritorno di Massimiliano Allegri ora è ufficiale | il comunicato della società

Massimiliano Allegri è tornato al Milan e la sua ufficialità segna un nuovo capitolo per i rossoneri. Con un contratto triennale da 5 milioni l'anno, il tecnico promette di riportare il club ai vertici. Questo rilancio si inserisce in un trend più ampio: le squadre di calcio stanno puntando su tecnici con esperienza per affrontare sfide sempre più competitive. Sarà interessante vedere come Allegri utilizzerà il suo bagaglio di esperienza per plasmare la squadra!

Milano, 30 maggio 2025 – Massimiliano Allegri torna al Milan: ora è anche ufficiale. Ieri la firma sul contratto triennale (due anni con opzione sul terzo) a circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Poi, in serata, l'addio messo nero su bianco a Sergio Conceiçao. Poco fa, l'annuncio del ritorno di Allegri, a undici anni di distanza dall'ultima esperienza rossonero. “Ac Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, il ritorno di Massimiliano Allegri ora è ufficiale: il comunicato della società

Milan su Massimiliano Allegri, i social impazziscono

I social impazziscono per l'ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, dopo 11 anni di assenza.

