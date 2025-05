Milan il ritorno di Allegri | biennale all’allenatore oggi l’annuncio

Massimiliano Allegri è di nuovo alla guida del Milan, dopo undici anni dall'ultima volta. Un ritorno che segna una nuova era per i rossoneri, in un contesto di grande fermento nel calcio italiano. Gli allenatori di esperienza stanno riscoprendo il loro valore in un campionato sempre più competitivo. Riuscirà Allegri a riportare il Milan ai vertici? L’attesa cresce e le speranze dei tifosi si riaccendono!

A distanza di 11 anni dall'ultima volta, Massimiliano Allegri torna a sedere sulla panchina del Milan. In giornata ufficialità del tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il ritorno di Allegri: biennale all’allenatore, oggi l’annuncio

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

