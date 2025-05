Milan il big rossonero può dire addio nonostante Allegri | in arrivo l’offerta

Il Milan si prepara a un'estate movimentata: con l'arrivo di Allegri, i tifosi sperano in un riscatto, ma c'è un potenziale addio che potrebbe far tremare i cuori rossoneri. Un big è nel mirino di offerte ghiotte e, nonostante il nuovo corso, tutto può cambiare rapidamente. Il mercato è imprevedibile e le sorprese non mancano mai. Riuscirà Allegri a trattenere i suoi top player? La risposta potrebbe segnare il futuro del club!

Il big rossonero potrebbe dire addio al Milan in estate nonostante l’approdo di Allegri sulla panchina: in arrivo l’offerta. Massimiliano Allegri ha messo la firma che lo legherà al Milan per le prossime due stagioni. La seconda pedina, dopo Igli tare, da cui ripartire per costruire una squadra chiamata a riscattare una stagione disastrosa culminata con la sconfitta nella finale di Coppa Italia l’esclusione da tutte le competizioni europee. Archiviato il capitolo relativo al nuovo allenatore, il club rossonero dovrà adesso sedersi al tavolo e capire come comportarsi con i calciatori presenti in rosa. 🔗 Leggi su Sportface.it

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

