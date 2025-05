Milan ci siamo | è fatta per Massimiliano Allegri c’è il comunicato ufficiale

Il Milan ha ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri, dando il via a una nuova era rossonera. Dopo l’addio a Sergio Conceicao, il club punta a rilanciarsi nel panorama calcistico italiano. Un cambio di rotta che si inserisce in un trend di grandi nomi al timone delle squadre di Serie A. Sarà interessante vedere come Allegri saprà ricostruire e rendere competitive le nuove leve del Milan!

Allegri al Milan ora è anche ufficiale: la firma è arrivata nelle ultime ore, come confermato anche dal comunicato emanato dal club. Il Milan e Massimiliano Allegri ricominciano insieme. Dopo la rescissione del contratto con Sergio Conceicao, il club rossonero è pronto per ripartire. La programmazione della prossima stagione può adesso ufficialmente prendere il via. (LaPresse) – TvPlay.it Ecco quindi la nota ufficiale del club, dopo la firma del nuovo allenatore del Milan. Quindi, Conte è rimasto al Napoli e Allegri ha firmato con il Diavolo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Milan, ci siamo: è fatta per Massimiliano Allegri, c’è il comunicato ufficiale

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

