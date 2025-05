Milan Allegri stima Theo Hernández Ma in caso di buona offerta …

Il contratto di Theo Hernández con il Milan scadrà il 30 giugno 2026. Motivo per cui potrebbe partire nel calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri stima Theo Hernández. Ma in caso di buona offerta …

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Allegri stima tantissimo Leao: ciò che disse tre anni fa è pazzesco; Allegri al Milan: modulo, interpreti e possibili titolari; Allegri rimette in discussione Mike e Theo, il CorSport: Le cose possono cambiare; Capello sicuro: Con Allegri mi aspetto di non vedere i capricci dell'ultima stagione.

Milan, inizia l’era Allegri: possibile svolta per Maignan e Theo Hernandez

Come scrive fantamaster.it: Cessione Maignan e Theo Hernandez - In casa Milan sta per iniziare la nuova era Allegri: occhio alle cessioni di Maignan e Theo Hernandez, non più scontate ...

Il Milan riparte da Allegri: modulo e possibili novità al fantacalcio da Theo a Leao

Si legge su msn.com: 30 Maggio 2025 - 08:30 Come potrebbe cambiare il Milan dopo il ritorno di Max Allegri. Franco Capalbo Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. I rossoneri hanno virato con forza sul te ...

Milan, Tare e Allegri programmano il summit con Theo Hernandez: Al-Hilal pronto a ricoprirlo d'oro

msn.com scrive: Massimiliano Allegri ha messo la firma che lo legherà per le prossime due stagioni (con un`opzione per la terza) al Milan. Un primo passo significativo nella costruzione.