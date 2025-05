Milan Allegri firma e già perde il primo pezzo | nuova avventura in salita

Max Allegri ha ufficializzato il suo ritorno sulla panchina del Milan, ma la gioia è già offuscata da una partenza in salita: la squadra perde un big. Questo segnale lancia un messaggio chiaro: la nuova era rossonera si presenta con sfide impreviste. In un calcio in continua evoluzione, sarà interessante vedere come Allegri gestirà questa situazione e quale impatto avrà sul futuro del Milan. Riuscirà a mantenere viva l’ambizione di risalire tra i top club?

Max Allegri ha ufficialmente firmato ed è il nuovo tecnico dei rossoneri. Arrivano, però, le prime brutte notizie, ha già perso un big (Ansa Foto) – SerieAnews Chi l’avrebbe detto, solo qualche mese fa? Il nuovo Milan è partito con un’accelerazione che nessuno si aspettava. Niente mezze misure: Igli Tare, appena insediato come direttore sportivo, ha preso subito in mano il comando. E lo ha fatto a modo suo: via Sérgio Conceição, il tecnico portoghese non ha mai convinto del tutto la dirigenza, e dentro un volto più che noto in casa rossonera. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan, Allegri firma e già perde il primo pezzo: nuova avventura in salita

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Cerca Video su questo argomento: Milan Allegri Firma Perde Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Milan, Italiano o Allegri? Pro e contro dei due candidati alla panchina rossonera; Milan, Tare ha firmato: i dettagli del contratto. Igli non perde tempo, pronta la sfida all’Atalanta per Cherki; Conte-Napoli avanti, Allegri-Milan fatta. Da Gasperini a Inzaghi, Pioli... Inter, Juventus, Roma, Atalanta: chi resta col cerino in mano nel valzer delle panchine; DAZN - Milan, inizia l'era Tare: Sarri e Allegri in lista, ma c'è anche il Napoli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milan, il ritorno di Massimiliano Allegri ora è ufficiale: il comunicato della società

Riporta ilgiorno.it: Dopo la firma su un biennale con opzione sul terzo anno a circa 5 milioni più bonus (e l'addio a Conceiçao) la nota del club. Il tecnico torna in rossonero dopo undici anni. Prima grana Reijnders: il ...

Milan, è tempo di Allegri-bis: le tappe della sua “prima volta” in rossonero

gianlucadimarzio.com scrive: L'allenatore livornese ha firmato con il Milan per la seconda volta: ripercorriamo le tappe della sua prima esperienza in rossonero ...

Milan e Allegri, atto secondo: ufficiale la firma dell'ex Juve

Riporta msn.com: Ufficiale il ritorno del tecnico livornese sulla panchina rossonera. Per lui un contratto biennale a circa 5,5 milioni di euro a stagione ...