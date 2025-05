Milan Allegri è tornato! Il sogno a centrocampo Reijnders | che novità

Il ritorno di Allegri al Milan segna una nuova era per il centrocampo rossonero, con Reijnders pronto a diventare il fulcro del gioco. In un periodo in cui le squadre cercano freschezza e innovazione, il Milan punta su talenti emergenti per rilanciarsi in Serie A. Riuscirà la coppia Allegri-Reijnders a riportare il Diavolo ai vertici? La risposta potrebbe riservarci sorprese entusiasmanti!

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì 30 maggio 2025: tra panchina e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri è tornato! Il sogno a centrocampo. Reijnders: che novità

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Milan, Allegri ha firmato: Max è tornato, si attende solo l'ufficialità e i tifosi sognano

Lo riporta sport.virgilio.it: Il Milan chiude per il ritorno di Allegri e scatena l'euforia dei tifosi sui social: la prima mossa del corso Tare riporta entusiasmo nella Milano rossonera delusa ...

Allegri torna al Milan, i retroscena: Tare decisivo, l'ha convinto in 48 ore

Si legge su msn.com: Dopo undici anni il tecnico livornese di nuovo a Milanello: dovrà ricostruire i rossoneri, sarà al centro del progetto ed avrà pieni poteri ...

Allegri al Milan, adesso è ufficiale: Max torna sulla panchina rossonera dopo 11 anni

Riporta msn.com: Adesso è anche ufficiale: Massimiliano Allegri è l’allenatore del Milan. Torna in rossonero dopo 11 anni. Lo ha comunicato il club di via Aldo Rossi. La nota ufficiale ...