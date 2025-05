Milan Allegri chiede il rinnovo di Maignan | riparte la trattativa

Il Milan è pronto a ripartire con una nuova trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, un tassello fondamentale per il futuro rossonero. Con Allegri in panchina, la squadra trova una nuova leadership che potrebbe fare la differenza. La questione non è solo economica, ma identitaria: mantenere il talento francese significa investire in un progetto vincente. Riusciranno i dirigenti a blindare il portiere? La risposta potrebbe cambiare le sorti della stagione!

Alla fine è tutta una questione di leadership. Il Milan la cercava per la panchina e l`ha trovato in Max Allegri, il suo curriculum parla chiaro.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Secondo calciomercato.com: Alla fine è tutta una questione di leadership. Il Milan la cercava per la panchina e l`ha trovato in Max Allegri, il suo curriculum parla chiaro. E ora il tecnico.

Il Milan attende la risposta di Maignan per il rinnovo del contratto fino al 2028

Segnala msn.com: Il Milan si prepara a una rivoluzione con Allegri: rinnovo di Maignan e nuovi obiettivi di mercato per la prossima stagione. Il Milan è al centro di un intenso periodo di attività, con la dirigenza im ...

È ufficiale: Allegri torna al Milan dopo 11 anni

Come scrive lifestyleblog.it: È ufficiale il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan dopo 11 anni. Contratto triennale da 5 milioni: tutti i dettagli del colpo rossonero ...