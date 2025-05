Milan-Allegri adesso è UFFICIALE | il comunicato del club

Il Milan ufficializza il ritorno di Massimiliano Allegri e si apre un nuovo capitolo per i rossoneri. In un contesto calcistico in continua evoluzione, il Diavolo punta su un maestro d'esperienza per riportare la squadra ai vertici. Interessante notare come i grandi club stiano riscoprendo tecnici con un passato glorioso: sarà questa la ricetta per il successo? La sfida è lanciata!

L’allenatore toscano ricomincia dal Diavolo: arriva la nota della società milanista Nella giornata di ieri, Calciomercato.it aveva anticipato la firma di Massimiliano Allegri con il Milan. Adesso, il ritorno in panchina del livornese ai rossoneri assume i crismi dell’ufficialità. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Poco fa il club rossonero, con una nota sui propri canali web e social, ha annunciato di aver affidato la squadra al 57enne, che torna a Milanello dopo il primo ciclo vissuto ormai più di un decennio fa, tra l’estate del 2010 e il gennaio del 2014. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan-Allegri, adesso è UFFICIALE: il comunicato del club

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Milan, ora è anche ufficiale: Allegri è il nuovo allenatore rossonero

