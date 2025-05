Migrazioni tra presente e futuro | Insieme facciamo la differenza

Ieri, nell’Auditorium di Intesa Sanpaolo, oltre 250 studenti hanno dato vita a un dibattito cruciale sulle migrazioni, riflettendo sul loro impatto presente e futuro. L’iniziativa "Insieme facciamo la differenza" non è solo un evento, ma un esempio di come i giovani possano diventare protagonisti attivi nel plasmare una società più inclusiva. Scopriremo insieme come le nuove generazioni possono davvero fare la differenza!

Si è tenuto ieri nell’Auditorium di Intesa Sanpaolo l’evento conclusivo della seconda edizione dell’iniziativa ’Insieme facciamo la differenza’ promosso da Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto di YEPP Italia, al quale hanno preso parte circa 250 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città metropolitana di Torino. Un’occasione unica di confronto e di sintesi delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico 20242025, che ha permesso a una delegazione di ciascuna classe di condividere l’esperienza vissuta attraverso il progetto con tutte le altre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migrazioni tra presente e futuro: "Insieme facciamo la differenza"

