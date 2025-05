Migranti dubbi della Cassazione sul piano Albania | rinvio a Corte Ue

La Cassazione italiana ha sollevato dubbi sul controverso piano per i migranti in Albania, chiedendo il parere della Corte di giustizia UE. Questo passaggio segna un punto cruciale nel dibattito europeo sulla gestione dei flussi migratori. La questione non è solo giuridica, ma tocca le fondamenta dei diritti umani: cosa significa davvero proteggere chi scappa da guerre e povertà ? Un tema caldo destinato a influenzare le politiche future.

Dubbi della Cassazione sui centri per migranti in Albania: gli ermellini chiamano in causa la Corte di giustizia dell'Unione europea per stabilire se trasferimenti e trattenimenti siano compatibili con il diritto comunitario. I giudici tornano dunque sui propri passi rispetto alla decisione dell'8 maggio con la quale avevano equiparato il Cpr di Gjader a quelli che si trovano sul territorio italiano. Due le questioni pregiudiziali sollevate, che nascono dai ricorsi del Viminale contro altrettante mancate convalide del trattenimento decise dalla Corte d'appello di Roma: quello di un migrante in situazione di irregolarità amministrativa e quello di un richiedente asilo che ha fatto domanda di protezione internazionale nel Cpr in Albania.

Centri in Albania, dubbi della Cassazione sul protocollo e sui trattenimenti di migranti nel Cpr

La Corte di Cassazione solleva dubbi sul protocollo dei centri di trattenimento per migranti in Albania, rinviando la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

