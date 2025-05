Migranti la Cassazione si mette di traverso | Dubbi sul piano Albania E rinvia alla Corte europea

La Cassazione italiana fa tremare il piano migratorio con l'Albania, sollevando interrogativi cruciali sulla sua legittimità. Rinviando due casi alla Corte Europea, si accende un dibattito sul destino dei migranti e sui diritti umani. Questo evento non è solo una questione legale: riflette le sfide attuali della gestione dei flussi migratori in Europa. Quale sarà l'impatto su future politiche? La risposta potrebbe cambiare le sorti di molti.

La Corte di Cassazione solleva dubbi sul protocollo dei centri di trattenimento per migranti in Albania, rinviando la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

