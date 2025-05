Migranti | la Cassazione ha dubbi sui centri in Albania Due casi alla Corte Ue Piantedosi | Basta pregiudizi ideologici

La questione migratoria torna prepotentemente al centro del dibattito, stavolta con i dubbi della Cassazione sui centri in Albania. In un contesto europeo sempre più teso, il ministro Piantedosi invita a superare i pregiudizi ideologici. Ma quali saranno le ripercussioni sui diritti fondamentali? La Corte di giustizia dell'Unione Europea dovrà chiarire se questi trasferimenti siano davvero compatibili con le normative comunitarie. Un tema che merita attenzione!

Meloni spinge per i centri migranti in Albania, la Camera approva la fiducia

Oggi la Camera dei deputati ha approvato la fiducia sul provvedimento che prevede la creazione di centri migranti in Albania, un passo significativo nella politica migratoria italiana.

