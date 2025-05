Migranti in Albania un altro stop dalla Cassazione | rinvio alla Corte Ue

L'operazione Albania per la gestione dei migranti si trova nuovamente al centro del dibattito giuridico. La Cassazione italiana esprime dubbi sulla compatibilitĂ dei centri per migranti con le normative europee, rinviando il caso alla Corte di giustizia dell'Ue. In un contesto di crescente tensione sui diritti umani, questo passaggio evidenzia la complessitĂ delle politiche migratorie europee. SarĂ interessante vedere come si evolverĂ questa delicata questione.

L’operazione Albania torna in discussione. Stavolta i dubbi li esprime la Cassazione, secondo cui i centri per i migranti allestiti in territorio albanese potrebbero non essere compatibili con il diritto europeo. I giudici hanno quindi deciso di rinviare due cause alla Corte di giustizia dell’Ue, come ha anticipato il Manifesto. I rinvii riguardano due provvedimenti identici nati dai ricorsi del Viminale contro due mancate convalide del trattenimento stabilite dalla Corte d’appello di Roma. La prima sezione penale ha quindi cambiato la sua valutazione, capovolgendo una precedente decisione in cui aveva equiparato il cpr di Gjader a quelli sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Migranti in Albania, un altro stop dalla Cassazione: rinvio alla Corte Ue

