La Cassazione mette un freno al piano del governo Meloni sui migranti, rinviando tutto alla Corte di giustizia europea. Un momento cruciale che evidenzia il delicato equilibrio tra le politiche nazionali e le normative europee. Questo nuovo capitolo non solo segna una battuta d'arresto, ma apre anche un importante dibattito sulle responsabilità dei paesi membri nell'accoglienza. La questione migratoria è più che mai al centro delle agende politiche europee!

Due casi di trattenimenti non convalidati dalla Corte d’appello di Roma e impugnati dal Viminale finiranno alla Corte di giustizia europea (Cgue). Lo ha deciso la Cassazione che ai giudici di Lussemburgo chiede di esprimersi sulla compatibilità con il diritto comunitario del piano B del governo Meloni, quello che con un recente decreto già convertito in legge ha aperto le porte del centro di Gjader, in Albania, anche agli stranieri irregolari presenti in Italia. Un centinaio quelli trasferiti nell’ultimo mese, una trentina i rimpatriati, una cinquantina quelli attualmente trattenuti. Probabilmente gli ultimi se, alla luce dei rinvii della Cassazione, la Corte d’appello per i richiedenti asilo, ma anche i giudici di pace per i detenuti amministrativi in attesa di rimpatrio, sospenderanno i trattenimenti in attesa che si pronunci la Corte europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, la Cassazione ferma tutto un’altra volta. Il piano B del governo rinviato alla Corte Ue

