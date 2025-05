Migranti in Albania Cassazione invia atti a Corte giustizia Ue su trattenimenti

La Corte di Cassazione italiana ha sollevato importanti interrogativi sulla gestione dei migranti in Albania, rimandando alla Corte di giustizia dell'UE. Questo passo potrebbe segnare un cambiamento epocale nella normativa europea sui diritti dei rifugiati. Con l'attenzione crescente sulle politiche migratorie e i diritti umani, è fondamentale comprendere come queste decisioni influenzeranno il futuro della protezione internazionale in Europa. Rimanete sintonizzati!

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione relativa ai trattenimenti nel cpr in Albania, quando è subentrata la modifica dello stato giuridico dei migranti che hanno fatto domanda di protezione internazionale. É quanto apprende LaPresse da fonti qualificate. Lo scorso 8 maggio la Cassazione aveva accolto il ricorso del Viminale in relazione alla pronuncia della Corte d’Appello di Roma che non convalidava il trattenimento amministrativo dei migranti laddove avessero presentato, nel frattempo, la domanda d’asilo. La Cassazione aveva di fatto, in quella circostanza, equiparato i cpr in Albania con quelli in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti in Albania, Cassazione invia atti a Corte giustizia Ue su trattenimenti

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali"

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Cerca Video su questo argomento: Migranti Albania Cassazione Invia Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Migranti in Albania, la Cassazione contro il Governo: «Dubbi sull'operazione». E rinvia due cause alla Corte Ue

Lo riporta msn.com: La Cassazione dubita che l'operazione dei centri migranti in Albania del governo italiano sia compatibile col diritto europeo. Per questo ieri ha rinviato due cause alla Corte di ...

I dubbi della Cassazione sul piano migranti in Albania, due cause rinviate alla Corte Ue

Come scrive huffingtonpost.it: La notizia è stata anticipata dal Manifesto. La prima sezione penale ribalta una sua precedente pronuncia sul Cpr di Gjader ...

Migranti, Cassazione contro il governo: "Dubbi sull'operazione Albania". E rinvia alla Corte europea

Lo riporta repubblica.it: Per l’hotspot di Gjader, e per l'intero impianto dell'operazione stilata sugli accordi Roma-Tirana, gli ermellini chiedono che sia la giustizia Ue a decidere ...