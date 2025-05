Migranti Albania la Cassazione ferma tutto di nuovo | atti rinviati alla Corte Ue

La Cassazione italiana ha rimandato alla Corte Ue la questione dei migranti in Albania, sollevando dubbi sulla compatibilità dei centri di accoglienza con il diritto europeo. Questo sviluppo segna un passo cruciale in un contesto di crescente tensione sull'immigrazione in Europa, dove ogni decisione può influenzare le politiche nazionali. In un periodo di crisi umanitaria, gli occhi sono ora puntati su come l'Europa risponderà a questa sfida.

La Cassazione dubita che i centri per migranti in Albania siano compatibili con il diritto europeo. Atti rinviati alla Corte Ue. La Corte di Cassazione ha fatto un passo indietro rispetto alla decisione dell’8 maggio e ha rinviato alla Corte di giustizia europea due cause sui trattenimenti dei migranti nei centri in Albania. I giudici hanno sollevato dubbi di compatibilità con il diritto europeo. (Ansa Foto) – notizie.com La notizia è stata anticipata da Il Manifesto, secondo cui i rinvii sono contenuti in due provvedimenti “fotocopia” nati dai ricorsi del Ministero dell’Interno contro la decisione della Corte di Appello di Roma di non convalidare i trattenimenti a Gjader. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Migranti Albania, la Cassazione ferma tutto (di nuovo): atti rinviati alla Corte Ue

