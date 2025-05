Migranti | 16enne morta a Palermo per le violenze subite in Libia e le ustioni

La tragica morte di una ragazza di 16 anni a Palermo ci ricorda che l'immigrazione ha mille volti e storie strazianti. Non solo naufragi, ma anche le cicatrici invisibili delle violenze subite in Libia. La sua vicenda è emblematicità di un dramma che coinvolge migliaia di giovani in cerca di speranza. È fondamentale riflettere su quanto sia urgente garantire protezione e dignità a chi fugge da situazioni insostenibili.

Anche lei può essere considerata una vittima dell'immigrazione. Non è morta in un naufragio, ma non è stata sottratta in tempo agli orrori subiti in Libia e alle sofferenze vissute nella tragica traversata: aveva 16 anni la ragazza arrivata al «Centro grandi ustioni» del Civico di Palermo e affidata al Sistema accoglienza integrazione del Comune senza un nome, senza una storia tracciabile.

