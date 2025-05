Microchippatour 2025 l’iniziativa itinerante promossa dalla LAV per microchippare gratuite gli animali

Preparati a dare una nuova vita al tuo amico a quattro zampe! Il Microchippatour 2025, promosso dalla LAV di Bari, arriva il 31 maggio e il 1 giugno, offrendo microchip gratuiti per i cani. In un'epoca in cui la sicurezza degli animali è al centro dell'attenzione, questa iniziativa rappresenta un passo cruciale per combattere il randagismo e garantire il benessere dei nostri compagni pelosi. Non perdere l'occasione di rendere il tuo cane

Promosso dalla LAV Bari, si terrà nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno Microchippatour 2025, l'evento che consentirà ai cittadini interessati - purché maggiorenni e in possesso di carta d'identità e codice fiscale (anche in fotocopia) - di sottoporre gratuitamente i propri cani. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Microchippatour 2025, l’iniziativa itinerante promossa dalla LAV per microchippare gratuite gli animali

Cerca Video su questo argomento: Microchippatour 2025 Iniziativa Itinerante Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Microchippatour 2025: l’iniziativa itinerante promossa dalla Lav che consente ai cittadini di microchippare gratuitamente i propri animali; Rassegna Concorso: sul palco studenti e studentesse di Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto grazie al Franco Agostino Teatro Festival; Pd, “la risposta democratica alle sfide del presente”: a Bari, iniziativa con Speranza; Bari – SICUREZZA INFORMATICA, SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PUGLIA E POLIZIA DI STATO PER LA PREVENZIONE DEI CRIMINI INFORMATICI SUI SISTEMI REGIONALI E DELLE TRUFFE ONLINE. 🔗Ne parlano su altre fonti

Palermo, giornata itinerante di microchippatura gratuita per cani e gatti. Ferrandelli: “Grande successo” CLICCA PER IL VIDEO

Lo riporta ilsicilia.it: Sono stati circa cento gli animali da affezione microchippati. Lo rende noto l'assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli presente sul posto per questo nuovo appuntamento promosso dal Comune ...