Michelle Comi | Giuseppe Sala licenziati Milano è diventata una giungla e tu che cosa fai? Ti fai le foto sulle piste ciclabili - VIDEO

Milano, città simbolo di innovazione e cultura, sta affrontando una crisi che fa scalpore: l'aumento della criminalità. Michelle Comi, influencer di spicco, ha alzato la voce insieme ad altri creator per chiedere azioni concrete. In un'epoca in cui le immagini sui social sembrano predominare, il loro appello richiama all'attenzione su una realtà ben più complessa. La capitale meneghina merita di tornare a brillare, tu cosa ne pensi?

L'influencer ha partecipato a una manifestazione a Milano il 28 maggio 2025, insieme ad altri creator che si sono dati appuntamento davanti a Palazzo Marino per protestare contro "l'incapacità della giunta di gestire la criminalità in città" Michelle Comi ha denunciato "l'eccessiva criminalit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Michelle Comi: "Giuseppe Sala licenziati, Milano è diventata una giungla e tu che cosa fai? Ti fai le foto sulle piste ciclabili" - VIDEO

“A Milano c’è troppa criminalità, mi è capitato di tutto. Ho dovuto assumere un bodyguard che mi scorti ovunque”: lo sfogo Michelle Comi

A Milano, la crescente criminalità ha spinto molti a sentirsi insicuri, compresa Michelle Comi, che racconta la sua esperienza drammatica e la decisione di assumere un bodyguard.

