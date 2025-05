Michelle Comi dopo l' intervento alla vagina | È guarita è bellissima un capolavoro vi mostro il risultato - VIDEO

Michelle Comi è tornata a far parlare di sé, questa volta per un intervento che ha cambiato la sua vita. "Eccome se ne è valsa la pena!", racconta l'influencer sul suo profilo Instagram, mostrando con orgoglio il risultato. In un'epoca in cui la bellezza naturale e i ritocchi estetici si intrecciano, lei rappresenta una nuova generazione pronta a sfidare i tabù. Scoprite il suo viaggio verso l'autenticità!

L'influencer su Instagram: "Mi chiedono tutti se ne è valsa la pena, eccome se ne è valsa la pena. Da ora in poi nulla sarà come prima" Michelle Comi ha fatto una labioplastica per la riduzione delle piccole labbra e ha dichiarato anche di aver fatto restringere la vagina. Dopo l'intervento,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Michelle Comi dopo l'intervento alla vagina: "È guarita, è bellissima, un capolavoro, vi mostro il risultato" - VIDEO

“A Milano c’è troppa criminalità, mi è capitato di tutto. Ho dovuto assumere un bodyguard che mi scorti ovunque”: lo sfogo Michelle Comi

A Milano, la crescente criminalità ha spinto molti a sentirsi insicuri, compresa Michelle Comi, che racconta la sua esperienza drammatica e la decisione di assumere un bodyguard.

Michelle Comi e l’intervento per tornare vergine: “Ora è come quella di Barbie. Voglio un’altra prima volta”

Secondo fanpage.it: Michelle Comi si è sottoposta ad un intervento di vaginoplastica, dopo averlo annunciato sui suoi social, ma anche in radio e in tv. La creator torinese ha raccontato tutto il suo percorso a Le ...

Michelle Comi: "Mi sono fatta restringere la vagina perché volevo tornare vergine, farò il filmato della seconda prima volta" - VIDEO

Segnala informazione.it: 'Mi sono fatta restringere la vagina perché volevo tornare vergine', ha dichiarato Michelle Comi dopo aver effettuato alcuni interventi. L'influencer, attiva anche su OnlyFans, si è sottoposta ad una ...

Michelle Comi, l'intervento di vaginoplastica per tornare vergine. Con Le Iene in sala operatoria: «Ora è perfetta come quella della Barbie»

Lo riporta leggo.it: Michelle Comi si è sottoposta a un intervento di vaginoplastica per realizzare ... intervento di chirurgia estetica ma di uno dei tanti dopo avere rifatto il seno, il naso e le labbra.