Michele Serra attacca Giorgia Meloni a Piazzapulita | Non riconosce il razzismo

Michele Serra, con il suo stile inconfondibile, ha acceso il dibattito ieri sera a Piazzapulita, sfidando Giorgia Meloni su un tema scottante: il razzismo. In un'Italia sempre più divisa, la televisione diventa un campo di battaglia per le idee. La questione della cittadinanza continua a infiammare gli animi. Riusciranno i cittadini a trovare un punto di incontro? Scoprilo nella prossima puntata!

La televisione italiana, da sempre, è un riflesso delle sue fratture. E quando un programma come Piazzapulita decide di ospitare un confronto acceso sul significato di nazione, cittadinanza e razzismo, si entra inevitabilmente in una zona grigia, dove il confronto rischia di trasformarsi in polarizzazione. È quello che è successo nell’ultima puntata, quando l’intervento del giornalista e scrittore Michele Serra ha lasciato il segno. Leggi anche: Di Battista accusa Meloni: “Sostiene politicamente il genocidio in Palestina, ha le mani sporche di sangue” Le parole di Michele Serra sul governo Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it