Michele Serra a Piazzapulita con grande convinzione | apre le porte ai migranti

Michele Serra, in un appassionato intervento a Piazzapulita, alza la voce per i diritti dei migranti e promette di sostenere il referendum per semplificare la cittadinanza agli stranieri. Un segnale forte in un momento storico in cui il dibattito sull‚Äôimmigrazione √® pi√Ļ vivo che mai. Le sue parole potrebbero davvero segnare un cambio di passo nella narrativa pubblica. Sar√† finalmente il momento di valorizzare la diversit√†?

"In questa occasione voter√≤ con particolare convinzione il referendum che facilita e semplifica la cittadinanza agli stranieri ". Porte aperte alla immigrazione, insomma: faranno felici i promotori del voto dell'8 e 9 giugno e stupiranno poco chi li conosce da anni le parole pronunciate da Michele Serra in consueto collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. Ma sicuramente, nella loro chiarezza programmatica, dicono molto, forse quasi tutto della sinistra italiana. "Visto che la destra √® cos√¨ forte ideologicamente e insiste su una idea id nazione su basi etniche, la nazione √® il luogo in cui una razza si ricompatta - prosegue il suo ragionamento l'editorialista di Repubblica, che suggerisce una nemmeno troppo vaga venatura razzista insita nella maggioranza di governo e nei suoi elettori -, ecco noi dovremmo insistere ideologicamente sul concetto di nazione come concittadinanza, convivenza tra persone diverse" ¬† ¬† ge:kolumbus:liberoquotidiano:42632579 ¬† "Condivido pienamente l'importanza tra l'altro di questo referendum - lo applaude Formigli -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Michele Serra a Piazzapulita, "con grande convinzione": apre le porte ai migranti

