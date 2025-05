Michele Andalò presenta il suo decimo disco

Domani, Gaggio Montano si trasformerà in un palcoscenico per la musica con la presentazione del decimo disco di Michele Andalò, “Live in Bregenz”. Un evento che celebra non solo la carriera di un maestro del canto, ma anche la rinascita della musica dal vivo, sempre più apprezzata in un mondo digitale. La partecipazione di Alessandro Riccioni promette di arricchire l’esperienza con poesia e riflessioni profonde. Non mancate!

Il disco 'Live in Bregenz' del Quartetto 1919 (nella foto) presentato a Gaggio Montano. L'evento si svolgerà domani alle 17 nella saletta espositiva Aldo Marco Brasa di via 3 novembre. A presentare il disco saranno ' Michele Andalò and friends ', introdotti dal poeta e scrittore Alessandro Riccioni. Michele Andalò è un controtenore nato a Bologna che da anni vive a Capugnano, dove gestisce, insieme alla moglie Lucia Schwarz, la scuola di canto 'Arte unisono'. Durante l'esibizione, oltre ad Andalò, voce originale del quartetto, si esibiranno Claudia Cutrera, 'Arnica' Clara Farci, Lucia Schwarz e altri interpreti.