Michela Murgia perché l’indagine è stata riaperta dopo 30 anni Il ruolo del genetista dei casi Garlasco e Yara e i due tentativi falliti

La recente riapertura dell'indagine sulla tragica morte di Manuela Murgia, a 30 anni dai fatti, riaccende i riflettori su un caso mai risolto che ha segnato profondamente la comunità sarda. Grazie al lavoro instancabile della famiglia e alla figura di un genetista esperto, si riaprono nuove speranze per una verità nascosta. Questo evento non è solo un richiamo alla giustizia, ma un esempio di come la determinazione possa sfidare il tempo.

Sono passati 30 anni da quando Manuela Murgia è stata vista viva per l’ultima volta. Il caso della 16enne cagliaritana trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 4 febbraio 1995, è stato archiviato come suicidio, tesi a cui i familiari non hanno mai creduto. E proprio loro negli anni hanno lottato per far riaprire il caso. Ma per ben due volte la sentenza è stata una e una sola: suicidio. A marzo di quest’anno la svolta: il caso è stato riaperto. E ora a distanza di tre decenni c’è anche un indagato. Si tratta di Enrico Astero, l’ex fidanzato della giovane, che oggi ha 54 anni. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Michela Murgia, perché l’indagine è stata riaperta dopo 30 anni. Il ruolo del genetista dei casi Garlasco e Yara e i due tentativi falliti

Cerca Video su questo argomento: Michela Murgia Indagine Stata Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La più grande lezione di Michela Murgia che non dimenticherò mai: essere radicali aiuta a stare bene

Segnala fanpage.it: ha semplicemente reso naturale quella condizione per vivere e per stare bene. Un concetto, spiegato da Michela Murgia, non poteva essere diversamente. Ci ha risolto la questione "politica" perché ...

Murgia, in eredità anche un debito col fisco. Il figlio: non c’è stato tempo, ci pensiamo noi

Secondo repubblica.it: Alessandro Giammei, uno dei “figli d’anima” di Murgia, sceglie di parlare ... La situazione è più banale. Michela come tutti sanno è stata molto male negli ultimi due anni e ha dovuto ...

Com’è stata scritta l’autobiografia postuma di Michela Murgia

ilpost.it scrive: Il 30 aprile è uscito nelle librerie il secondo libro a firma di Michela Murgia dalla sua ... A suo dire è sia perché Murgia era una donna spiritosa, e lavorando insieme ridevano moltissimo ...