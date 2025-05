Mi sento in difficoltà Musk svela tutto | i motivi dell' addio con Trump

Elon Musk rompe il silenzio sulle sue divergenze con Trump, rivelando un lato vulnerabile di un imprenditore spesso percepito come invincibile. In un'epoca in cui le figure pubbliche faticano a mantenere relazioni stabili, la sua onestà suscita riflessioni su come la politica possa influenzare anche i giganti dell'industria. Una confessione che ci ricorda che, dietro il successo, ci sono sempre sfide personali. Qual è la tua opinione?

Elon Musk ha detto alla Cbs, in un'intervista che verrà trasmessa domenica e di cui sono state diffuse anticipazioni, di avere alcune "differenze di opinione" con l'amministrazione Trump, ma di sentirsi "un po' in difficolta'" quando è in disaccordo, non volendo esprimersi pubblicamente contro di loro. Musk, che ha rilasciato l'intervista un giorno prima di annunciare la sua uscita da Doge, il dipartimento per l'Efficienza governativa, ha osservato di essere d'accordo "con gran parte di ciò che fa l'amministrazione" ma ha anche detto che "abbiamo differenze di opinione" e che "ci sono cose con cui non sono del tutto d'accordo". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Mi sento in difficoltà”. Musk svela tutto: i motivi dell'addio con Trump

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.