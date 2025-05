Mi sento in colpa per essere ricca e ho sempre paura di non avere abbastanza soldi | la confessione choc di Meghan Markle

Meghan Markle svela un dilemma inaspettato: la ricchezza può portare a sensi di colpa. Nel suo podcast “Confessions of a Female Founder”, la duchessa del Sussex si confronta con Sara Blakely, rivelando come il benessere possa generare ansia e insicurezze. In un’epoca in cui il successo è spesso esibito sui social, questa confessione ci invita a riflettere sul vero significato della felicità e del valore personale. Siamo davvero pronti a sfidare questa narrativa?

Essere Meghan Markle, essere (molto) ricca e sentirsi male per questo. Il benessere genera sensi di colpa, stando alle confessioni della duchessa del Sussex nell’ultimo episodio del suo podcast “Confessions of a Female Founder ” nel quale si è confrontata con la fondatrice del marchio di moda Spanx, Sara Blakely. Ma mentre quest’ultima parlava con gioia e soddisfazione delle donne imprenditrici che riescono a guadagnarsi “la loro libertà economica ed i soldi per se stesse”, Meghan spiegava che “le piacerebbe tanto poter adottare questo approccio” alla ricchezza, ma che lei “si sente in colpa per essere ricca e teme sempre di non averne abbastanza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento in colpa per essere ricca e ho sempre paura di non avere abbastanza soldi”: la confessione choc di Meghan Markle

