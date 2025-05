“Mi scuso per questa domanda ma devo proprio fartela” | Sinner scoppia a ridere al Roland Garros

Al Roland Garros, Jannik Sinner ha incantato il pubblico non solo per la vittoria su Gasquet, ma anche per la sua reazione a una curiosa domanda in conferenza stampa. Una risata che rompe il ghiaccio e mostra il lato umano del campione, in un torneo dove la tensione è palpabile. Questo momento ricorda quanto sia importante mantenere la leggerezza anche nei momenti decisivi. Scopriremo se il talento di Sinner porterà ancora emozioni sul campo!

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: ‚ÄúPerch√© mi dovete mettere in difficolt√†?‚ÄĚ

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.