Mi ha fatto rodere… Isola dei Famosi lo ‘sbrocco’ di Mario Adinolfi | ce l’ha con lei

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi in crisi. Fin dall’annuncio della partecipazione del giornalista al reality condotto da Veronica Gentili c’è stata grande attesa di vederlo all’opera in un contesto del genere. E non certo e non solo per le sue caratteristiche fisiche che, tra l’altro, hanno già provocato diverse discussioni e scontri con altri naufraghi. E lui non ha tradito le aspettative. Mario Adinolfi si sta confermando come uno dei protagonisti indiscussi all’Isola. Recentemente l’ex deputato ha attaccato Chiara e Teresanna, accusandole di averlo insultato. Adesso il giornalista e opinionista se l’è presa anche con la produzione del reality. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it