Mi ha dato un pugno Elon Musk si presenta con un occhio nero e racconta tutto

...è stato l'occhio nero di Musk, sintomo di una battaglia ben più grande: quella tra innovazione e burocrazia. Mentre il mondo è in fermento per la digitalizzazione e l'efficienza, il suo gesto svela le tensioni all'interno del governo. L'uscita di Musk dal Doge non è solo una notizia di cronaca, ma un segnale forte: l'innovazione deve affrontare sfide ben oltre i confini delle stanze del potere. Curiosi di scoprire cosa accadrà ora?

Elon Musk si è presentato con un occhio nero nello Studio Ovale, accanto al presidente Donald Trump, per annunciare la sua uscita ufficiale dall'amministrazione. Il magnate lascia il Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), creato dallo stesso Trump per modernizzare la macchina statale. A catturare l'attenzione durante la conferenza stampa, oltre all'annuncio, è stato proprio il volto segnato di Musk. Con l'ironia che spesso lo contraddistingue, il fondatore di Tesla e X (ex Twitter) si è presentato con un cappellino con la scritta DOGE e una t-shirt in stile Padrino con la frase "The Dogefather", in omaggio alla criptovaluta Dogecoin di cui è da sempre sostenitore.

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due?

Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

