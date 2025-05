MI AMI 2025 il bilancio di un’edizione inedita è già attesa per il ventennale

Il MI AMI Festival, giunto alla sua diciannovesima edizione, ha incantato Milano con oltre 80 artisti e una location mozzafiato all’Idroscalo. Questo evento si inserisce in un trend crescente di festival che celebrano la musica dal vivo, richiamando appassionati da tutta Europa. Con il ventennale già in cantiere per il 2025, l'attesa è palpabile. Rimanete sintonizzati: il prossimo capitolo promette di essere indimenticabile!

Oltre 80 arti s ti, quattro palchi e una nuova location per il MI AMI Fe s tival di Milano nella s ua fortunata edizione numero 19. Si è conclusa domenica 25 maggio la diciannovesima edizione del MI AMI Festival – Musica Importante a Milano, che dal 22 al 24 maggio ha trasformato l’Idroscalo di Milano in un avamposto europeo per la musica live. Tre giorni intensi di musica e concerti su quattro palchi ( Palco Champion, Palco Lago, Palco idealista, Utravel Arena), con oltre 80 artisti e artiste tra grandi nomi e nuove promesse, accolti da un pubblico eterogeneo e intergenerazionale. MI AMI si è chiuso poi con una domenica in centro città a Parco Ravizza, con una giornata speciale, benedetta dal sole, per festeggiare insieme la diciannovesima edizione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - MI AMI 2025, il bilancio di un’edizione inedita, è già attesa per il ventennale

Artigianato in Fiera, a Milano nuova edizione estiva dal 29 maggio al 2 giugno

Dal 29 maggio al 2 giugno, Fieramilano Rho ospiterà "Anteprima d'estate", una nuova edizione dell'Artigiano in Fiera.

