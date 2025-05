Metti una sera a cena | tre chef salernitani da tenere d’occhio

Martedì sera, Casa Federici di Montoro ha ospitato un evento straordinario: tre chef salernitani, uniti dalla passione per la cucina e da un'affinità unica, si sono messi a lavoro insieme. Questo incontro non è solo un banchetto, ma un simbolo del crescente fermento gastronomico in Campania, dove il talento locale sta conquistando palcoscenici sempre più ampi. Scopri quali sapori hanno creato e lasciati sorprendere dalla magia della collaborazione!

Non capita spesso che tre cuochi di talento si ritrovino a cucinare insieme con questo livello di affiatamento. E capita ancora meno che siano tutti salernitani, tutti con una propria visione di cucina, ma capaci di trovare una lingua comune. Martedì, a Casa Federici di Montoro, è successo. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Metti una sera a cena: tre chef salernitani da tenere d’occhio

