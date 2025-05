Meteo | Previsioni per sabato 31 maggio

Sabato 31 maggio a Modena si preannuncia una giornata di sole splendente! Con temperature che raggiungono i 31°C, sarà l'occasione perfetta per godere degli spazi all'aperto, magari in un pic-nic o passeggiando nel centro storico. Questo bel tempo si inserisce in un trend di belle giornate che stanno caratterizzando la primavera, un invito a riscoprire il piacere della vita all'aria aperta. Non dimenticate la crema solare!

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3903m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da.

Biennale del mare e dell'acqua, domani l'inaugurazione alla Terrazza Mascagni: il programma della prima giornata

A partire da domani, mercoledì 14 maggio, Livorno ospiterà la prima edizione della "Biennale del mare e dell'acqua", un evento dedicato alla valorizzazione delle risorse marine.

