Meteo | piogge e temporali poi alta pressione per il ponte del 2 giugno Temperature oltre i 30 gradi

Preparati a un cambio di scena nel meteo! Dopo piogge e temporali nelle regioni del Sud, l’alta pressione si prepara a portarci un ponte del 2 giugno da sogno, con temperature che superano i 30 gradi. Un trend in crescita per le nostre estati, sempre più calde e soleggiate. Non lasciarti sfuggire l’occasione di goderti il weekend all'aperto: pianifica la tua fuga! La stagione estiva è alle porte!

In queste ore ore attese piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni Peninsulari del Sud. Entro il pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni localmente anche a carattere di temporale su Abruzzo, Lazio, Campania e Calabria. Condizioni meteo decisamente più stabili altrove con nuvolosità e ampie schiarite. Con l'arrivo del weekend, e del ponte del 2 giugno, il campo di alta pressione sull'Europa.

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi

Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

