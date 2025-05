meteo le previsioni in campania per venerdì 30 maggio 2025

Venerdì 30 maggio 2025, la Campania si gode una giornata di sole splendente! A Avellino, le temperature toccheranno un massimo di 24°C, perfette per un'escursione o un pranzo all'aperto. Con il bel tempo che persiste, gli amanti della natura possono approfittarne per esplorare i sentieri e le bellezze locali. Un weekend all'insegna dell'estate anticipata è alle porte: preparatevi a vivere momenti indimenticabili!

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 30 maggio 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3709m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3337m.