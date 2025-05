Meteo Latina caldo e temperature estive per il ponte del 2 giugno Le previsioni

Preparati a un ponte del 2 giugno all'insegna del caldo estivo! A partire dal fine settimana, Latina e il Lazio si tingeranno di sole, offrendo un perfetto scenario per gite all'aperto e relax. Un’ottima occasione per approfittare delle bellezze del territorio, magari con un picnic al parco o una giornata al mare. Non perdere questa opportunità : la stagione estiva è finalmente alle porte e l'aria di festa si fa sentire!

Come anticipato, arriva il caldo nel ponte del 2 giugno. Un clima dal sapore tipicamente estivo che si potrĂ assaporare anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio, a partire dal fine settimana a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio del nuovo mese.

