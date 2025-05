Meteo in transito l’ultimo impulso freddo

Maggio si chiude con un ultimo colpo di scena meteo: un impulso fresco attraversa le regioni meridionali, portando instabilità. Ma non temete, perché in arrivo c’è l’estate! Già dai primi giorni di giugno, il sole prenderà il comando, promettendo temperature in aumento e giornate più lunghe. È il momento perfetto per programmare le prime gite all’aria aperta e godersi i colori vibranti della natura che rinascente esplode. Preparati a salutare la primavera!

La situazione. Secondo le previsioni meteo, l 'ultimo impulso fresco e instabile del mese di maggio sta transitando rapidamente sulle regioni meridionali. Al suo seguito la pressione sarà in rapido aumento e garantirà condizioni soleggiate e decisamente più calde su gran parte della Penisola per l'inizio dell' estate astronomica. Nessun rivale per l'anticiclone almeno fino a sabato poi da domenica la depressione atlantica inizierà di nuovo a spingere verso l'Europa occidentale e tenterà di schiacciare il dominio anticiclonico. Ci riuscirà pienamente su Francia, Germania e regioni alpine portando forte maltempo ma sul nostro territorio avrà partita quasi persa.

Un ultimo impulso fresco e poi arriva l’anticiclone africano: il meteo per i prossimi giorni

Un ultimo impulso fresco proveniente dal Nord Atlantico si prepara a interessare l’arco alpino, portando condizioni più miti tra oggi e domani.

