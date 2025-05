Meteo in arrivo la prima ondata di caldo sull’Italia con picchi di oltre 34 gradi | dove e quando è prevista

L'estate anticipa il suo arrivo in Italia! Con l'anticiclone africano in azione, dal 30 maggio al 2 giugno, preparatevi a temperature che sfiorano i 34 gradi. Sardegna e Puglia saranno le più colpite, ma l'intero Paese dovrà fare i conti con l'afa. Un'opportunità per riscoprire le fresche serate estive e i rimedi naturali contro il caldo. Non lasciatevi sorprendere: la stagione estiva è alle porte!

L'afa è alle porte: da oggi, 30 maggio, arriva l'anticiclone africano. Le previsioni meteo annunciano una grande ondata di calore in tutta Italia fino al 2 giugno, con temperature fino a 34° in Sardegna e Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Meteo, in arrivo la prima ondata di caldo sull’Italia con picchi di oltre 34 gradi: dove e quando è prevista

Allerta meteo per temporali nelle Marche: nuova ondata di maltempo, ecco quando

Allerta meteo nelle Marche: temporali previsti oggi e domani. La regione è sotto stretta sorveglianza a causa di una nuova ondata di maltempo che interesserà tutte le province, con piogge e temporali in aumento nel pomeriggio di oggi e anche nella giornata di domani.

Cerca Video su questo argomento: Meteo Arrivo Prima Ondata Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Meteo: si prepara la prima ondata di Caldo africano, ecco quando arriverà; Meteo, in arrivo la prima ondata di caldo sull'Italia con picchi di oltre 34 gradi: dove e quando è prevista; Meteo, quando arriva il caldo vero. Giuliacci: Prima ondata, tutte le date; Meteo, preparate la crema solare: arriva la prima ondata di calore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meteo, in arrivo la prima ondata di caldo sull’Italia con picchi di oltre 34 gradi: dove e quando è prevista

Scrive fanpage.it: Il picco ci sarà lunedì 2 giugno, giornata in cui si celebra la Festa della Repubblica. Le aree più colpite dall'afa saranno le città di Foggia e Nuoro, dove la temperatura salirà fino a 34°. Proprio ...

Meteo, caldo estivo con il Ponte del 2 giugno ma in arrivo anche i temporali: le previsioni di Giuliacci

Lo riporta fanpage.it: Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul Ponte del 2 giugno 2025: “Molte regioni, soprattutto al Centro-Nord saranno interessate da rovesci e temporali, ma al Sud è in ...

Meteo Weekend: Caldo intenso in arrivo, ma occhio alle sorprese!

Scrive ilmeteo.it: L'attore protagonista che ci proietterà direttamente in Estate è sempre lui, il famigerato anticiclone africano dal Marocco innescherà una decisa risalita d'aria molto calda verso il bacino del ...