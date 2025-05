Meteo Giuliacci Italia divisa a metà | lunedì cambia tutto

L'Italia si prepara a vivere una settimana di contrasti meteorologici! Secondo il colonnello Giuliacci, da lunedì 2 giugno il Paese si dividerà in due: un’onda di calore proveniente dall’Africa si scontrerà con correnti fresche. Questo cambiamento non solo influenzerà le temperature, ma annuncia anche il ritorno di temporali in alcune regioni. Un perfetto esempio di come la natura possa sorprendere e cambiare le nostre routine estive!

Italia divisa in due a partire da lunedì 2 giugno: queste le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, come si legge sul sito meteogiuliacci.it. Se nei prossimi giorni, cioè sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, l'Italia sentirà gli effetti dell'anticiclone africano che farà schizzare in alto le temperature, già dalla prossima settimana l'alta pressione subirà un importante "attacco" con temporali e rischio di eventi estremi. Ci sarà un vero e proprio ribaltone. In particolare, tra lunedì 2 e martedì 3 giugno ci sarà tempo soleggiato con valori termici estivi in tutto il Paese. Qualche temporale è atteso solo sull'arco alpino.

“Quando arriva il caldo”. Meteo Italia, cosa dicono le previsioni di Giuliacci

La pioggia continua a dominare la scena meteo della settimana, con il colonnello Mario Giuliacci che preannuncia un ulteriore periodo di instabilità.

Meteo, Giuliacci mette in guardia: Italia divisa a metà, le previsioni

Meteo, Giuliacci smonta tutte le fake news sul ponte del 2 giugno: che tempo farà davvero

Meteo Halloween e Ognissanti, Giuliacci: “Italia divisa a metà, temporali al Nord e stabile al Sud”

