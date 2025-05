Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della Protezione Civile

Preparati a un fine settimana di sole splendente! Secondo le previsioni della Protezione Civile, un robusto anticiclone porterà bel tempo in Umbria. Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno si prospettano giornate ideali per una passeggiata all'aria aperta o un picnic con amici. Non dimenticare di approfittare di questa ondata di bellezza, perché l'estate è alle porte e il clima ci invita a vivere appieno ogni momento!

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un robusto anticiclone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Meteo, tempo instabile: da giovedì arriva un ciclone temporalesco al Sud LE PREVISIONI

Maggio si rivela un mese caratterizzato da un'intensa instabilità meteorologica. Da giovedì, un ciclone temporalesco colpirà il sud Italia, portando con sé acquazzoni e temporali a ciclo diurno.

Cerca Video su questo argomento: Meteo Tempo Farà Fine Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile; Fine settimana soleggiato e più caldo. Prima ondata «africana dell’anno»: da lunedì fino a 32 gradi; Che tempo farà a giugno: arriva il caldo vero, possibili eventi climatici estremi, le previsioni meteo; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il fine settimana. 🔗Cosa riportano altre fonti