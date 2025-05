Meta System l’allarme Ammortizzatori sociali in scadenza a giugno Ma Roma rassicura

Un campanello d’allarme per il settore automotive: il contratto di solidarietà della Meta System scade a giugno, coinvolgendo 434 lavoratori. Mentre Roma rassicura, le preoccupazioni aumentano in un contesto di crisi globale e transizione ecologica. È fondamentale non sottovalutare la fragile situazione occupazionale, poiché ogni scelta avrà un impatto duraturo. Come si muoverà il governo per garantire stabilità e futuro a questi professionisti? La risposta è cruciale.

Scadrà il 30 giugno prossimo il contratto di solidarietà attualmente applicato in favore di 434 lavoratori della Meta System, azienda di proprietà cinese che realizza sistemi elettronici avanzati per automotive, con sede legale e operativa a Reggio Emilia e un’unità produttiva a Mornago in provincia di Varese. Per i 138 operai di questo sito, invece, la misura protettiva dell’integrazione salariale è stata interrotta in anticipo a febbraio "per il miglioramento della situazione degli ordini di lavoro ricevuti dall’impresa interessata". Lo spiega Claudio Durigon (Lega), sottosegretario al Lavoro, rispondendo ieri all’interrogazione presentata nelle scorse settimane dal deputato del gruppo Misto Aboubakar Soumahoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meta System, l’allarme. Ammortizzatori sociali in scadenza a giugno. Ma Roma rassicura

Cerca Video su questo argomento: Meta System Allarme Ammortizzatori Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Meta System, l’allarme. Ammortizzatori sociali in scadenza a giugno. Ma Roma rassicura. 🔗Cosa riportano altre fonti

Meta System, l’allarme. Ammortizzatori sociali in scadenza a giugno. Ma Roma rassicura

Segnala msn.com: Al termine il contratto di solidarietà per i 434 lavoratori dei vari siti. Il sottosegretario Durigon: "L’obiettivo è la salvezza dell’azienda". .

L’allarme della Cgil: "Ammortizzatori sociali aumentati del 60%"

Secondo msn.com: Modena provincia manifatturiera per eccellenza, nei primi 3 mesi dell’anno, ha fatto registrare un aumento degli ammortizzatori sociali con un più 60% rispetto a gennaio-marzo 2024. Infatti la ...

L’esperto: “Il piano di Meta System è generico e opaco”. VIDEO

reggionline.com scrive: Dal 2019 perdite per 108 milioni di euro REGGIO EMILIA – “Il piano di Meta System risulta complessivamente generico, in alcune parti persino opaco, e non permette di formulare valutazioni sulla ...