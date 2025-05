Meta AI | come tutelarsi dall’uso dei dati personali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale

Meta ha deciso di attingere ai dati degli utenti per nutrire la sua intelligenza artificiale, sollevando un acceso dibattito sulla privacy. In un'epoca in cui la gestione dei dati personali è diventata cruciale, è fondamentale sapere come tutelarsi. Proteggere le proprie informazioni non è mai stato così vitale: il controllo sui contenuti condivisi può fare la differenza. Rimanere informati è il primo passo per difendere i propri diritti digitali!

Meta ha deciso di utilizzare i dati degli utenti per addestrare la sua intelligenza artificiale: immagini, foto, post pubblicati su Instagram, Facebook e Threads entreranno a far parte del bacino di dati utilizzato per il training di Meta AI. Questa scelta ha sollevato non poche preoccupazioni, specie tra chi teme per la propria privacy online. META AI: come esercitare il diritto di opposizione. Fino al 26 maggio, gli utenti hanno avuto la possibilità di esercitare il diritto di opposizione compilando un modulo specifico. Chi lo ha fatto in tempo ha potuto bloccare la condivisione dei propri dati con Meta AI. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Meta AI: come tutelarsi dall’uso dei dati personali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale

Giorgianni: “Ecco cosa accadrà se Meta consegna i nostri dati alla Ai, i nostri figli tra i soggetti più a rischio”

L'annuncio di Meta riguardo all'uso dei dati degli utenti per addestrare la propria Intelligenza Artificiale solleva preoccupazioni, specialmente per la protezione dei più giovani.

