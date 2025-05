Messina Vinyl Fest la festa della musica e del vinile in programma al Sunset di Mortelle

Domenica 1 giugno, il Messina Vinyl Fest trasformerà il Sunset di Mortelle in un paradiso per gli amanti della musica. Giunto alla sua sesta edizione, l'evento non è solo una celebrazione del vinile, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, dove le note si intrecciano con storie di passione. Non perdere l'occasione di scoprire rarità e vivere la cultura musicale che sta conquistando sempre più giovani! La musica è tornata a farci sognare!

È tutto pronto per la sesta edizione del Messina Vinyl Fest che si svolgerà domenica 1 giugno al Sunset di Mortelle dalle 10 alle 20. Questo evento, che celebra la musica e il disco in vinile, rappresenta ormai un appuntamento molto atteso per gli appassionati di musica e non solo.

