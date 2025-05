Messina torna a tingersi dei colori dell’arcobaleno al via la quinta edizione di Stretto Pride

Messina si prepara a vivere un'esperienza che celebra la diversità e l'inclusione! Con il claim “Universalmente reali”, il Stretto Pride 2025 invita tutti a unirsi al corteo del 7 giugno. Questo evento non è solo una festa, ma un potente richiamo a riflettere su diritti e identità in un'epoca di cambiamenti sociali. Non perdere l'occasione di essere parte di un movimento che abbraccia l’amore in tutte le sue forme!

Messina torna a tingersi dei colori dell'arcobaleno con una serie di iniziative che, sotto il claim "Universalmente reali", culmineranno sabato 7 giugno con il tradizionale corteo. La manifestazione Stretto Pride 2025, giunta alla quinta edizione, è ai nastri di partenza.

Ponte, Matteo Salvini torna a Messina: previsto un vertice in Prefettura

Matteo Salvini torna a Messina quasi un anno dopo la sua ultima visita, per un vertice in Prefettura il 29 maggio.

Stretto Pride 2025: diritti, inclusione e colori arcobaleno

Presentata a Palazzo Zanca la quinta edizione della manifestazione. Tante iniziative fino al corteo di sabato 7 giugno

Messina si tinge di mille colori con “Zancle in fiore”: al via l’infiorata a piazza Municipio – FOTO e VIDEO

Come scrive normanno.com: Il sole illumina (finalmente) Messina, che si riempie di colori per la seconda edizione di “Zancle in ... Dopo il successo della scorsa edizione, svoltasi a maggio 2022, a Messina torna l’infiorata di ...

Messina tra musica e colori: Capo Peloro balla con l'Rds Summer Fest

Segnala informazione.it: Messina si è ufficialmente riappropriata dell ... La prima serata dell'Rds Summer Festival è un successo di suoni, colori e voci con Baby K, Aka7Seven, Effetto Domino, Skelters, La Ragione ...