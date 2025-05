Messina | portano uno scooter elettrico a caricare dentro al pronto soccorso

A Messina, un gesto singolare ha scatenato il web: un uomo ha parcheggiato il suo scooter elettrico nella sala d'attesa del pronto soccorso, collegandolo alla presa per caricarlo. Un atto che solleva interrogativi sulla civiltà e il rispetto degli spazi comuni. In un'epoca in cui l'innovazione della mobilità sostenibile è al centro del dibattito, questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale sensibilizzare sull'uso responsabile delle nuove tecnologie. Alziamo la voce!

Ha parcheggiato il proprio motorino elettrico all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso, mettendolo anche in carica collegando la spina alla presa elettrica presente nella stanza. Avvenuto al Policlinico universitario G. Martino di Messina, il gesto è divenuto virale sui social, scatenando l’indignazione del popolo del web. PARCHEGGIA AL PRONTO SOCCORSO – Gli scatti del motorino, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

