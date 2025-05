Mertens e Kat in lacrime | serata da brividi cosa è successo con il Galatasaray

Una serata indimenticabile quella di Dries Mertens, che si è trovato in lacrime dopo la partita Galatasaray-Basaksehir. L'emozione di un campione che ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi del Napoli, anche se non ha alzato trofei con la maglia azzurra. In un calcio in continua evoluzione, le storie di dedizione e passione come la sua ci ricordano l'importanza del legame tra calciatori e tifosi. Un amore eterno che va oltre i trofei

Dries Mertens in lacrime: una serata da brividi per lui, cosa è successo dopo la fine di Galatasaray-Basaksehir. Due Scudetti in tre anni, ma la mente e il cuore dei tifosi del Napoli è anche per tutti quei calciatori che hanno scritto pagine di storia con la maglia azzurra pur non vincendo il campionato. Non potrebbe essere altrimenti con Dries Mertens, miglior marcatore della storia del club. Per lui (che indossa la maglia del Galatasaray dal 2022) quella di stasera è stata una serata da brividi, che senza dubbio avrà fatto emozionare anche i tifosi del Napoli.

